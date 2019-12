‘Bake Off Brasil’: veja detalhes da final do reality show

A 5ª temporada do Bake Off Brasil – Mão na Massa, reality show culinário do SBT, terá sua final disputada no próximo sábado, 14, às 22h30. João, Karoline e Francisco são os finalistas.

O vencedor do Bake Off Brasil levará o troféu do programa, que possui formato de batedeira, utensílios domésticos e uma viagem para a Bélgica com Alê Costa, da Cacau Show.

A final do reality será disputada em duas etapas. Na primeira prova, técnica, os finalistas terão que reproduzir uma “torta vitral”. Um será eliminado, e os dois que se saírem melhor disputarão a segunda etapa.

Na prova derradeira, os finalistas terão que criar um “baile de máscaras”, um bolo com, no mínimo, três andares, medindo pelo menos 60 cm, com ao menos dois recheios e um busto decorado conforme o tema. Serão necessárias ao menos cinco tipos de técnicas na decoração.

Bake Off Brasil – Mão na Massa

O Bake Off Brasil – Mão na Massa é apresentado por Nadja Haddad e traz Beca Milano e Olivier Anquier como jurados da atração.

É possível assistir aos episódios anteriores do Bake Off Brasil – Mão na Massa no canal do YouTube do programa.

Quer saber como fazer as receitas do Bake Off Brasil? O site do programa as disponibiliza, dividindo-as entre “receitas criativas” e “receitas técnicas”.

As reprises do programa vão ao ar na TV paga no Discovery Home & Health, às terças-feiras, às 20h30.

Os finalistas do Bake Off Brasil – Mão na Massa

João

Artista plástico – 22 anos – Florianópolis, Santa Catarina.

Karoline

Judoca – 29 anos – Guarujá, São Paulo.

Francisco

Cozinheiro – 27 anos – Capão Bonito, São Paulo.