Bajaj confirma chegada ao Brasil e pode estrear com naked de média cilindrada

Nas redes sociais, a Bajaj confirmou sua vinda ao Brasil e mostrou a imagem da motocicleta Dominar 400, uma naked de porte médio que poderá iniciar as operações da marca por aqui.







A motocicleta, que tem motor monocilíndrico de 373,3 cm³ com arrefecimento a líquido, entrega a potência de 40 cv a 8.650 rpm com torque de 3,5 kgfm a 6.500 rpm. A transmissão é manual de seis marchas e conta com embreagem assistida deslizante. O modelo ainda traz freios com ABS e a disco nas duas rodas, suspensão dianteira com garfo invertido e painel de instrumentos digital. No Brasil ela vai concorrer diretamente com a BMW G 310 R, Yamaha MT-03, Honda CB 500F e Kawasaki Z 400.

Bajaj Dominar D400 Ficha Técnica

Mecânica Motor Motor DTS-i, vela tripla, 4 válvulas, injeção eletrônica, refrigeração líquida e embreagem deslizante. Deslocamento 373,3cc Potência maxima 39.9 cv @ 8.650 rpm Torque maximo 3,5 kgfm a 6.500 rpm Velocidade máxima 160km/h Alimentando Injeção eletrônica começar Elétrico Transmissão 6 velocidades Dados Rodas Liga Freios D/T Disco ABS / Disco ABS Pneu dianteiro 110 / 70 R17 pneu traseiro 150 / 60 R17 Suspensão dianteira Garfo telescópico invertido Suspensão traseira Monochoque Nitrox Comprido / Largura / altura 2.153 mm / 813 mm / 1.112 mm Distância entre eixos 1.452 mm Peso 182kg Altura do assento 800 mm Capacidade de carga 180kg Capacidade do tanque 13 litros Consumo e Autonomia 260 km / 20 km por litro Porta USB Não Fabricação Índia

Fonte: Bajaj