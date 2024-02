Baixo roubado de Paul McCartney é encontrado depois de 52 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/02/2024 - 8:10 Para compartilhar:

O site oficial do cantor Paul McCartney anunciou na quarta-feira, 14 de fevereiro, que o baixo desaparecido do ex-integrante dos Beatles foi encontrado 52 anos depois.

O instrumento do ano de 1961 foi utilizado em canções icônicas do grupo, como “Twist And Shout” e “Love Me Do”, e havia sido roubado em 1972.

No ano passado, uma busca global intitulada como “The Lost Bass Project” ou “O Projeto do Baixo Perdido”, em tradução literal, chegou a ser realizada por uma série de fãs do cantor.

De acordo com a ação, o instrumento é um baixo elétrico Höfner 500/1, e havia sido comprado pelo próprio McCartney por US$ 37 em uma loja em Hamburgo, na Alemanha. Além disso, era considerado o “favorito” do artista.

De acordo com a nota divulgada, “Paul está extremamente grato a todos os envolvidos”. Leia o comunicado completo no site oficial do cantor neste link.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias