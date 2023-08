Baixo nível do Rio Mississippi pode afetar transporte de gãos nos EUA pelo 2º ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 12:59 Compartilhe

Nova York, 8 – O baixo nível do rio Mississippi pode afetar o transporte de grãos nos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo. Os níveis do rio nas cidades de St. Louis e Memphis estão entre 3 e 6 metros mais baixos do que em 2020 e 2019, em virtude da falta de chuva.

“Os solos ressecados têm absorvido a umidade em vez de deixá-la seguir para o rio, embora as chuvas recentes tenham ajudado”, disse Lisa Parker, porta-voz da Divisão do Vale do Mississippi do Corpo de Engenharia do Exército dos EUA.

Embora a neve em Minnesota tenha inundado o Mississippi quando derreteu rapidamente em abril, os anos de seca prevaleceram e impediram que barcaças transportassem mercadorias como soja, milho, produtos químicos e gás.

Mais da metade da soja produzida nos Estados Unidos é exportada, com a maior parte seguindo pelo rio Mississippi até o Golfo do México, segundo o diretor executivo da Coalizão de Transporte de Soja, Mike Steenhoek.

No ano passado, o baixo nível do rio durante o outono nos EUA causou prejuízo de US$ 20 bilhões, segundo estimativa da AccuWeather. Isso ocorreu porque algumas barcaças encalharam, enquanto outras embarcações tiveram de reduzir o volume de carga, o que elevou os custos de transporte para agricultores.

O Corpo de Engenharia do Exército iniciou o monitoramento dos níveis do Mississippi, onde opera 16 dragas para manter o canal de água e os portos com profundidade suficiente para a passagem de embarcações. Fonte: Dow Jones Newswires.

