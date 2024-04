Baixista do Ultraje a Rigor, Mingau deve passar por cirurgia no crânio em breve

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/04/2024 - 21:03 Para compartilhar:

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, deve ser submetido a uma cirurgia no crânio em breve, conforme informou a filha do artista, Isabella Aglio. Segundo a influenciadora, o baixista do Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça em setembro do ano passado, tem quadro de saúde estável

“Graças a Deus o quadro dele é estável, por isso deverá se submeter a uma cranioplastia nas próximas semanas para colocar uma prótese na área do osso que foi destruída pelo ferimento e para o tratamento. Depois disso, irá para uma clínica de reabilitação e os prognósticos são bons”, explicou ela em um longo texto publicado nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira, 3.

Bebel, como é conhecida, também falou sobre uma dívida milionária contraída com o tratamento médico e a reabilitação do músico por conta de uma falta de atenção com o plano de saúde. No decorrer da internação do baixista, foi criada uma vaquinha virtual para ajudar a custear as despesas.

“Quero aproveitar também pra explicar às pessoas por que pedimos ajuda e o que está sendo feito: Quando tudo aconteceu, meu pai foi atendido pelo SUS, onde não tinha neurocirurgião. Então, ele precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio. Dá para imaginar a angústia em que a gente estava com meu pai entre a vida e a morte?”, continuou ela, em desabafo.

“Quem iria pensar em conferir se os médicos trazidos por um amigo dele não eram credenciados pelo convênio? Pois foi assim… a família só soube dois meses depois que teria honorários médicos a pagar, uma conta que chegou a R$ 300 mil”, expôs.

Mingau foi baleado na cabeça na cidade de Paraty, estado do Rio de Janeiro, em setembro do ano passado.

A vaquinha foi criada em novembro para cobrir custos com duas cirurgias já realizadas, além de cadeira de rodas, luvas de reabilitação robóticas e, agora, a cirurgia no crânio. A meta de arrecadação era de R$ 600 mil.

Mingau recebeu alta hospitalar após quatro meses de internação e segue o tratamento em casa.

