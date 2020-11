Baixas para o Flamengo: Everton Ribeiro e Pedro se apresentam à Seleção Brasileira Meia e atacante do Flamengo chegaram à Granja Comary, em Teresópolis, nesta tarde

O meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo, apresentaram-se na Granja Comary, em Teresópolis, no início da tarde desta segunda-feira. A dupla ficará à disposição do técnico Tite para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nos dias 13 e 17, respectivamente. Portanto, ambos desfalcarão o Rubro-Negro em, ao menos, dois jogos: São Paulo, na quarta pela Copa do Brasil, e Atlético-GO, pelo Brasileirão no dia 14.

A presença de Everton Ribeiro e Pedro na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, também é incerta por conta da convocação. O jogo decisivo contra o São Paulo está marcado para o dia 18, na capital paulista, enquanto o Brasil jogará contra a Celeste, em Montevidéu, no dia anterior.

Já Rodrigo Caio, que inicialmente foi chamado por Tite, acabou cortado da lista e está dando sequência a sua recuperação no Ninho do Urubu. O zagueiro não atua pelo Flamengo desde o dia 22 de setembro, contra o Barcelona (EQU).

