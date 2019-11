Baixada Ligada: Quasar disponibiliza disco de estreia

Artista de São João de Meriti, o rapper Quasar acaba de lançar seu álbum de estreia. O disco, batizado de ‘Hipernova’, conta com dez faixas e está disponível em todas as plataformas digitais. Destaque para ‘Oração ao Universo’, música que tem participação da cantora Beatriz e que ganhou um videoclipe dirigido por este que vos escreve. O material pode ser assistido no YouTube, no canal do cantor.

Projeto de arte e reciclagem em Nilópolis

Mesquita ganha nova sala de xadrez Foi inaugurada nesta semana a nova sala do projeto ‘Xadrez para todos’, na 1ª Igreja Batista de Mesquita. O objetivo é promover a integração entre crianças, jovens e idosos, e ajudar no condicionamento cerebral e da memória. As inscrições são feitas na secretaria da igreja. Rua Paraná, 224, Centro. Curso vai formar novos eletricistas A Associação de Micro e Pequenos Empresários da Baixada tem 200 vagas para o curso de Eletricista Predial e Residencial, que ocorre aos sábados, de 8h às 10h. O valor do certificado e do material didático está incluído na mensalidade (R$ 100). Informações pelo telefone 2698-2014. Objetos descartados podem ser consertados e transformados em móveis e outros acessórios de decoração. Este é o Reciclarte, projeto que acontece em Nilópolis. O responsável pelas obras é Márcio do Nascimento, que usa suas habilidades para ajudar o próximo. O descarte regular pode ser agendado pelo telefone 2692-1511 ou presencialmente na sede da Secretaria de Serviços Públicos, de 8h às 17h, na rua Coronel França Leite, 2010, bairro Nossa Senhora de Fátima.

Bastidores

Até 5 de dezembro, o Shopping Grande Rio realiza a campanha ‘Natal Solidário’. A ação vai arrecadar brinquedos novos e usados, em bom estado, que serão destinados à Casa da Criança Lar São José, em São João de Meriti.

Pessoas físicas e empresas inadimplentes com os tributos de Guapimirim têm até o próximo dia 30 para quitar ou renegociar débitos municipais contraídos até dezembro de 2018. Para aderir, o contribuinte deve comparecer em um dos pontos que a Secretaria de Fazenda disponibilizou: Setor de Arrecadação na Avenida Dedo de Deus, 1.161 (sede da prefeitura), das 8h às 17h, ou no CRAS Maria Mercedes Rosa, na Estrada Antônio Raposo Tavares, 152, Vale das Pedrinhas, de 9h às 16h30.