Bailly passará por cirurgia e desfalca o Manchester United por até três meses

O técnico José Mourinho recebeu uma péssima notícia nesta sexta-feira. O departamento médico do Manchester United confirmou que o zagueiro Eric Bailly precisará ser submetido a cirurgia e desfalcará o time pelos próximos meses, conforme o próprio treinador português anunciou.

“O Bailly passará por cirurgia, a decisão está tomada. Não vou dizer que ele ficará fora pelo resto da temporada, mas vai perder os próximos dois ou três meses”, declarou nesta sexta-feira.

Bailly não veste a camisa do Manchester desde a derrota para o Chelsea, no início de novembro. Ele sofreu uma grave lesão no tornozelo quando defendia a seleção da Costa do Marfim. E apesar de não contar com seu titular da defesa, Mourinho fez questão de exaltar as outras opções para o setor.

“Agora, nós temos o Phil Jones, que voltou, o Chris Smalling e até o Daley Blind. Então, é uma posição na qual temos boa cobertura. Mas é claro que vamos sentir falta do jogador”, comentou, a dois dias do duelo diante do West Bromwich, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.