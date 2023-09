Bailarino teria sido pivô de separação de Lexa e MC Guimê; saiba quem é

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2023 - 10:05 Compartilhe

Os funkeiros Lexa e MC Guimê anunciaram a separação na última quinta-feira, 21, e já deixaram de se seguir nas redes sociais.

Um dia após, surgiram rumores de que o motivo para o fim do casamento teria sido um suposto envolvimento da cantora com um de seus bailarinos.

Guimê teria recebido um vídeo registrando Lexa e o bailarino Gabriel Felinto juntos. Ele saiu do apartamento em que o casal morava, em São Paulo, o que teria acontecido dois dias antes do anúncio feito nas redes sociais.

A informação sobre um possível pivô para a separação foi dada pela jornalista Fabíola Reipert, no quadro de fofocas de celebridades ‘Hora da Venenosa’, do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Gabriel Felinto é do Rio de Janeiro e já viajou para apresentações de Lexa em Portugal e nos Estados Unidos, além de acompanhá-la em programas de TV. Ainda segundo a jornalista, o bailarino faz parte da equipe da cantora desde 2020.

Felinto é também coreógrafo e modelo, já fez participações em clipes de famosos, como o MC Poze e Nego do Borel.

Nas redes sociais, ele compartilha sua rotina, dança e o trabalho com a funkeira. No TikTok, ele já acumula quase 24 mil seguidores, além de 8 mil no Instagram.

