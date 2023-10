Bailarino apontado como ‘pivô’ da separação de Lexa e MC Guimê faz revelação após polêmica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 15:20 Para compartilhar:

Gabriel Felinto, o dançarino que faz parte do corpo de balé da cantora Lexa, e que foi apontado como pivô da separação da cantora e MC Guimê, usou as redes sociais, na última terça-feira, 17, para se manifestar sobre a polêmica.

Através dos Stories de seu Instagram, o bailarino disse não ter certeza se deve continuar no grupo de dançarinos da cantora após toda a exposição.

Gabriel respondeu a seguidores em sua caixinha de perguntas. “Você não faz mais parte do balé da Lexa?”, quis saber um internaurta.

“Ninguém me demitiu, ninguém me tirou de nada, mas, ao mesmo tempo, ninguém me chama. Então, não sei [se faço parte do balé]. Esse show não estava sabendo. O próximo, menos ainda”, revelou ele.

As polêmicas começaram após divulgação na mídia de que Guimê teria recebido um vídeo comprometedor envolvendo a cantora e um dos bailarinos. A notícia foi dada pela colunista Fabíola Reipert, do R7, e teria sido o motivo da separação.

Os cantores eram casados desde 2018 e anunciaram a separação no final de setembro, após idas e vindas. No ano passado, eles tiveram um breve afastamento, mas retomaram o casamento pouco antes de Guimê ser confinado na casa do BBB23. Após a participação polêmica no reality global, os dois se afastaram novamente, mas reataram a relação em junho.

