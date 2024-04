Bailarinas de Leonardo comentam polêmica após vídeo de show viralizar: ‘óbvio que usamos calcinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/04/2024 - 10:07 Para compartilhar:

As bailarinas do cantor Leonardo comentaram no sábado, 27, sobre a polêmica envolvendo um trecho de uma apresentação do ballet durante um show do artista.

Nos últimos dias, internautas comentaram nas redes sociais que as integrantes do ballet estariam dançando no palco sem calcinha.

Na gravação que viralizou, as bailarinas usam um vestido preto bem curto e a qualidade da imagem deixou em dúvida se elas estavam usando a peça íntima.

Show do Leonardo: bailarinas sem calcinha. pic.twitter.com/sQl2XHXgQV — Nelson Carvalheira 🇧🇷 (@N_Carvalheira) April 27, 2024

Após a repercussão, as bailarinas de Leonardo postaram um vídeo nas redes sociais afirmando que o figurino inclui uma calcinha bege. “Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbivio que a gente usa calcinha”, dizem as artistas.

