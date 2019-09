Bailarina do Faustão se tornou a nova queridinha da publicidade

Rio – A bailarina do Faustão Erika Schneider caiu nas graças dos publicitários e tem estrelado diversas campanhas. Após a sua estreia como apresentadora no Domingão anunciando produtos durante o programa, a loira atraído a atenção desde marcas de roupa, produtos de beleza até suplementos alimentares e produtos fitness.

Com quase 450 mil seguidores no Instagram e um alto engajamento em suas publicações, que tem milhares de curtidas e comentários, Erika se tornou extremamente atrativa também para marcas que procuram expandir a sua presença na internet, atraindo a atenção de um público direcionado.

Erika revela que tudo aconteceu de forma muito espontânea: “sou uma pessoa comunicativa, gosto de lidar com gente e de interação. Está sendo uma experiência maravilhosa para mim fazer as ações de merchandising do Domingão do Faustão e ter uma maior interação com o público. Tudo aconteceu muito naturalmente. Recebi o convite e prontamente aceitei, com um certo frio na barriga, mas procurando sempre fazer o meu melhor”.

A bailarina conta que além dos ensaios para o Domingão e da rotina corrida da televisão, tem estado com a agenda profissional bastante movimentada: “só essa semana tenho três ações publicitárias, no Paraná, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Semana que vem já tenho mais duas fechadas. Tenho trabalhado muito, graças a Deus”.