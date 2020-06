Bailarina do Faustão revela que tinha vergonha de usar shorts

Erika Schneider, bailarina do ‘Domingão do Faustão‘, programa comandado por Fausto Silva na TV Globo, revelou que no passado tinha vergonha de usar shorts por considerar suas pernas “finas”. No entanto, segundo ela, isso é passado, e agora está liberta desta insegurança, tanto é que posou para um ensaio fotográfico recentemente.

“Venci minha timidez, meus medos e minhas dúvidas. Eu tinha vergonha até de usar short e mostrar as pernas finas. Era cheia de inseguranças, mas parei de dar ouvidos às críticas, às palavras que me deixavam para baixo. É indispensável acreditar e confiar em você”, disse.

Além disso, Erika se orgulha de dizer que não depende mais do famoso “padrão de beleza” para alimentar a autoestima e amor próprio: “É só se amar e buscar saúde, estética é consequência. É não se importar com as críticas. Buscar perfeição vai só afetar o seu emocional e abalar a sua autoestima”.

