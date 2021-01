Bailarina do Faustão Natacha Horana mostra bumbum sem retoques

Natacha Horana aproveitou a quarta-feira (6) para compartilhar com os seguidores do Instagram uma foto sua sem retoques. A bailarina do Faustão disse que dispensou as edições em seu bumbum, porque não via sentido em apagar estrias e celulites.

“Não quero ser um padrão de beleza. Cada um tem a sua”, disse em entrevista ao UOL. “Há alguns anos atrás, usava algumas edições em minhas fotos porque o padrão era mostrar as pernas sem estrias, sem celulites, lisinha, sabe? Mostrar quanto mais perfeita melhor, mas isso é frustrante porque além de você fingir algo, fingir ser uma coisa que não é, as pessoas acabam se afastando de você. Porque não sente empatia pelo que você fala ou faz. Vê que não é verdade”, continuou Natacha.

Na foto, a bailarina aparece de biquíni em frente a uma piscina. “Ei mulher. Se ame com até oq você chama de defeito”, escreveu na legenda.

