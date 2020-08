Baiano: Alagoinhas segura empate com Bahia no primeiro jogo da final

O Atlético de Alagoinhas e o Bahia iniciaram nesta quarta (5) a disputa da decisão do Campeonato Baiano. Porém, os primeiros 90 minutos, disputados no estádio do Pituaçu (Salvador), terminaram com um empate em 0 a 0.

O Bahia, que vinha de derrota na final na Copa do Nordeste na última quarta (4), não apresentou um bom futebol, dando demonstração de que o esforço feito para disputar duas competições ao mesmo tempo está pesando.

Desta forma, o futuro campeão do Baiano permanece totalmente indefinido. E tudo será decidido apenas no próximo sábado, quando as duas equipes voltam a se encontrar no estádio do Pituaçu, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

