BaianaSystem faz show exclusivo dentro de Valorant no primeiro aniversário do game Grupo musical presente no jogo virtual terá exibição online em evento, que será transmitido nos canais oficiais de Valorant no Brasil (Twitch e YouTube)

O grupo musical BaianaSystem, cuja faixa Saci foi trilha do vídeo de lançamento do game Valorant no Brasil, estrelado pela Raze, personagem soteropolitana, volta ao mundo dos games. Desta vez, a banda vai se apresentar dentro do jogo em formato live-action.

+ Confira a fase final da Libertadores

E MAIS:

O show vai acontecer no dia 9 de junho, a partir das 18h, e será transmitido nos canais oficiais de Valorant no Brasil (Twitch e YouTube) para comemorar o primeiro ano do jogo tático em primeira pessoa da Riot Games, a mesma desenvolvedora do megasucesso League of Legends.

Esta não é a primeira novidade recente do game: A dona dos direitos confirmou que está desenvolvendo uma versão mobile do jogo. Raze é a personagem nascida na Bahia e representa o Brasil no elenco. A agente tem um vasto arsenal de explosivos para lidar com seus adversários.

E MAIS:

Veja também