Baiana Luciana Berry é a campeã da 2ª edição do reality culinário ‘Top Chef Brasil’

Em final realizada na madrugada deste sábado (3), a cozinheira baiana Luciana Berry, 39, foi a campeã da segunda edição do reality culinário ‘Top Chef Brasil’, da Record.

Em disputa com César Scolarei e Lara Carolina, Berry, que mora em Londres, na Inglaterra, foi escolhida como melhor chef pelo apresentador Felipe Bronze e pelos jurados Emmanuel Bassoleil e Ailin Aleixo, após vencer a prova final do programa, intitulada Menu da Vida. Como prêmio, a baiana de Salvador receberá a bagatela de R$ 300 mil.

Segundo a Record, ao longo de sua trajetória no programa, a chef acumulou momentos memoráveis e impressionou os jurados com sua técnica e habilidade para cozinhar, e chegou a levar a jurada Ailin Aleixo às lágrimas durante a prova da semifinal, após preparar um caldo de tucupi com lagosta, mandioca e castanha do Pará.

O ‘Top Chef’ é um programa que reúne 14 participantes, todos chefs profissionais, que disputam provas na cozinha e também enfrentam um confinamento, morando juntos numa mesma casa.

A segunda edição do reality começou no dia 15 de julho e chegou a ter alguns episódios gravados antes do início da pandemia do novo coronavírus, mas outra parte precisou ser gravada “seguindo todos os protocolos de segurança”, de acordo com a emissora.

