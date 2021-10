Bahia x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre a partida pela 26ª rodada da competição nacional

Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

Marca famosa pode ajudar Manchester City com Haaland, Felipão deixa o Grêmio, Barcelona perto de renovar com joia… O Dia do Mercado!

Na terceira colocação do Brasileirão com 39 pontos, o Verdão vem de uma derrota por 4 a 2 contra o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, e não vence há quatro jogos na competição. Já o Bahia, por sua vez, ocupa a 16ª posição do torneio nacional com 26 pontos conquistados e, na última rodada, venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

O duelo desta terça (12) vai marcar o reencontro da torcida com o time do Bahia. Cerca de 13.800 ingressos foram disponibilizados, de acordo com os 30% da capacidade total do estádio permitida. Será necessário a apresentação da carteira de vacinação completa da Covid-19 para entrar na Arena. Todas as entradas estão sendo comercializadas pela internet.

Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

A partida também marca a estreia de Guto Ferreira como mandante no comando do Bahia. O treinador chegou ao clube na última semana e comandou a equipe na vitória sobre o Athletico-PR fora de casa.

Após cumprirem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Red Bull Bragantino, Felipe Melo e Gabriel Menino retornaram, treinaram normalmente e devem ser relacionados para o duelo em Salvador.

Por outro lado, Mayke, Marcos Rocha, Danilo e Zé Rafael cumpriram seus cronogramas de tratamento no Núcleo de Saúde e Performance, e devem ser desfalques.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Bahia x Palmeiras



Data: 12 de Outubro de 2021, terça-feira;

Horário: 21h30 (horário de Brasília);

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA;

Árbitro: Ramon Abatti Abel – SC

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro – SC e Éder Alexandre – SC

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima – RS, Lucio Beiersdorf Flor – RS e Sergio Cristiano Nascimento – RJ

Transmissão:

– Rede Globo (TV aberta para os estados de SP, BA, RS, PR, GO, TO, MT, MS, SE, AL, PE, RN, CE, MA, AM, RO, RR, AC e AP);

– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);

– TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, menos BA);

– Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativo de streaming).







Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada



BAHIA: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Juninho Capixaba e Lucas Mugni; Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira

Desfalques: Conti, Rodallega, Marcelo Cirino e Rossi (lesionados);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Juninho Capixaba, Matheus Galdezani, Matheus Bahia, Nino Paraíba, Patrick de Lucca e Rodallega.

Voltam de suspensão: Lucas Araújo (3º amarelo).

PALMEIRAS: Jailson; Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Wesley. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira); Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia); Piquerez (Seleção Uruguaia); Danilo, Zé Rafael, Marcos Rocha e Mayke (lesionados);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Zé Rafael e Deyverson;

Voltam de suspensão: Felipe Melo e Gabriel Menino (Ambos por 3º cartão amarelo);

E MAIS:

Saiba mais