Bahia x Internacional: escalações, onde assistir e prováveis desfalques Equipes estão lados opostos na tabela e vivem momentos distintos

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão em lados opostos na tabela de classificação e em momentos distintos. Enquanto o Tricolor de Aço está encostado no G4 e passou para próxima fase da Copa do Brasil no meio de semana, o Colorado está na zona de rebaixamento e vem de uma traumática eliminação dentro de casa na competição de mata-mata para o Vitória, rival do Bahia, e que causou a demissão do treinador Miguel Ángel Ramírez.

Por isso, o Bahia quer aproveitar esse momento de instabilidade pelos lados do Beira-Rio e conquistar mais um resultado positivo, o que manteria o Tricolor de Aço na parte de cima da tabela de classificação. Para isso, o treinador Dado Cavalcanti vai poder contar com as voltas de Juninho e Daniel, que estavam suspensos por causa da confusão na final da Copa do Nordeste. O clube conseguiu um efeito suspensivo para ambos. Nino Paraíba, que também estava suspenso, está se recuperando de lesão e é dúvida para o jogo.

Enquanto Dado Cavalcanti ganha reforços para o jogo de hoje, o mesmo não acontece com Osmar Loss, treinador interino que comandará o Internacional. Além da fase ruim que o time atravessa, Loss está cheio de problemas para escalar o Colorado. Com sintomas gripais, Marcelo Lomba e Saravia estão fora de combate. Boschilia, que ficará fazendo aprimoramento físico, e Moisés, por força de contrato, também não enfrentarão o Tricolor de Aço.

Vale destacar que a partida entre Bahia e Internacional estava marcada inicialmente para começar às 18h15, mas por conta do jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela pela Copa América, que será realizado às 18h, a CBF alterou o horário do jogo para 20h30.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X INTERNACIONAL

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Data e hora: 13/06/2021 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Auxiliares: Michael Correa (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde ver: Premiere

BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)

Matheus Teixeira; Renan Guedes (Nino Paraíba), Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Desfalques: não tem.

INTERNACIONAL (Técnico interino: Osmar Loss)

Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Léo Borges; Johnny, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

Desfalques: Marcelo Lomba, Saraiva, Boschilia e Moisés.

