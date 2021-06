Bahia volta a tropeçar contra rival de peso Nos dois confrontos com adversários de peso no cenário nacional, o Tricolor foi superado e perdeu a chance de assumir a ponta

A semana começa de maneira amarga para o Bahia. No Allianz Parque, o Tricolor empatava com o Palmeiras até os últimos segundos quando levou um gol de Breno Lopes, fato que fez o time sair de campo com a derrota.

O placar adverso ficou ainda mais pesado pela forma que foi construído. Após sair em desvantagem, o Tricolor conseguiu virar o marcador e levou a virada fora de casa.

O placar diante do Verdão consolidou a segunda derrota do Esquadrão no Brasileirão e mostra que o time de Dado Cavalcanti ainda encontra dificuldades contra adversários de peso em adversidade.

O primeiro revés foi contra o Inter. O time gaúcho vivia uma crise com a saída de Miguel Ángel Ramírez e, mesmo com toda dificuldade do momento, arrancou um triunfo em Pituaçu.

Agora foi a vez do Palmeiras. O Verdão atravessava uma semana turbulenta com Abel Ferreira em rota de colisão com a diretoria. O Bahia não soube aproveitar a chance e novamente foi derrotado.

Caso tivesse confirmado os seis pontos, o Tricolor seria líder do Campeonato Brasileiro.

