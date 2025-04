Bahia vence o Nacional e conquista a primeira vitória fora do Brasil na Libertadores

O Bahia conquistou uma vitória histórica na noite desta quarta-feira, 09, ao bater o Nacional (URU) por 1 a 0, no estádio Parque Central, em Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Foi o primeiro triunfo do clube baiano como visitante, jogando fora do Brasil, na competição continental. Curiosamente, a única vitória fora de casa até então havia sido em 1989, contra o Internacional – justamente um dos adversários do Grupo F nesta edição.

Com o resultado, o Bahia chegou a quatro pontos e assumiu a liderança provisória da chave. O Atlético Nacional, que enfrenta o Internacional nesta quinta-feira, 09, tem três, enquanto o Nacional do Uruguai segue zerado e na lanterna após duas rodadas. O Colorado empatou com o Bahia na estreia e tem um ponto.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo amarrado e de forte marcação, com poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Nacional apostava em bolas alçadas na área, mas esbarrou na bem postada defesa do Bahia, que soube neutralizar a maior parte das investidas adversárias. Com mais posse de bola, o time baiano até tentava controlar o ritmo, mas mostrava dificuldade para transformar o domínio territorial em chances efetivas.

Sem conseguir se impor ofensivamente, o Bahia passou a depender das arrancadas de Erick Pulga, o único a quebrar a monotonia do duelo com jogadas individuais. A primeira finalização de perigo surgiu apenas aos 36 minutos, quando Lucho Rodríguez cobrou falta com perigo e assustou o goleiro Marcos Felipe.

A melhor oportunidade veio já no acréscimo, quando Cauly aproveitou erro da zaga, se antecipou na área e quase abriu o placar, mas Mejía saiu com precisão para evitar o gol.

Na volta do intervalo, o cenário permaneceu de forte marcação e poucas brechas, mas o Bahia demonstrou uma postura mais agressiva ao subir suas linhas de marcação. Com isso, passou a recuperar a bola mais próximo da área adversária e ganhou volume no campo ofensivo. Ainda assim, a criação seguia limitada, exigindo insistência e atenção nos detalhes para encontrar espaços na defesa do Nacional.

A recompensa veio aos 19, em uma jogada que nasceu de forma trabalhada e terminou com brilho individual. Willian José fez o pivô com precisão e acionou Cauly, que tentou o passe em profundidade. A bola desviou no caminho, mas Jean Lucas teve inteligência para deixá-la passar e abrir espaço para Erick Pulga. Da entrada da área, o camisa 11 acertou uma finalização colocada, com curva perfeita, que beijou a trave antes de morrer no fundo das redes.

Um golaço que silenciou o Parque Central e colocou o Bahia em vantagem fora de casa. Após o gol, o time brasileiro fechou a ‘casinha’ e conseguiu confirmar uma grande vitória nesta quarta-feira.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Atlético Nacional na quinta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na terça, às 21h30, o Nacional visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

NACIONAL 0 X 1 BAHIA

NACIONAL – Mejía; Calione, Coates e Millán; Ancheta, Oliva (Mauricio Pereyra), Boggio (Yonatan Rodríguez), Otero (Recoba) e Gabriel Báez (Villalba); Vargas (Nico López) e Herrado. Técnico: Pablo Peirano.

BAHIA – Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Everton Ribeiro (Caio Alexandre) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor); Cauly (Kayky), Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Erick Pulga, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ancheta, Calione e Yonatan Rodríguez (Nacional); Erick e Jean Lucas (Bahia).

ÁRBITRO – Darío Herrera (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.