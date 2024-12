Bahia vence Cuiabá de virada, volta ao G-7 e sonha com Libertadores em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 22:03 Para compartilhar:

O Bahia venceu por 2 a 1 o Cuiabá de virada, na noite deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o time baiano saiu atrás do placar, mas garantiu a vitória com gols de Ademir e Luciano Rodríguez. Eliel abriu o placar para o time da casa.

Com o resultado, o Bahia voltou a vencer após sete rodadas, chegou aos 50 pontos e subiu para o sétimo lugar. O Cruzeiro ainda não jogou na rodada e pode retomar a posição. O Cuiabá manteve os 30 pontos, na 19ª colocação, já rebaixado à Série B ao lado do lanterna Atlético-GO.

Mesmo com o rebaixamento já definido, o Cuiabá aproveitou o fato de estar jogando em casa e foi melhor no primeiro tempo. A primeira grande chance, que ocorreu aos 15 minutos, foi convertida por Eliel. Ele aproveitou jogada de Isisdro Pitta e abriu o marcador.

Em vantagem, o time da casa viu o Bahia crescer no jogo e criar as melhores oportunidades. Aos 37 minutos, Jean Lucas fez boa jogada pela esquerda e encontrou Ademir na área. O atacante se antecipou ao zagueiro e foi feliz na finalização. O primeiro tempo terminou com um empate justo por 1 a 1 e o time baiano se manteve vivo na disputa por uma vaga na Libertadores.

Na segunda etapa, o Cuiabá já chegou mostrando força. Aos quatro minutos, Pitta recebeu lançamento e rolou para Max, que finalizou sem dominar e marcou, mas o árbitro marcou impedimento na origem da jogada. A resposta do Bahia foi com Jean Lucas. Aos 19 minutos, o meia tentou de fora da área, mas errou a direção.

Aos 28 minutos, o Cuiabá teve mais um gol anulado. Raylan recebeu de Jadson, finalizou e aproveitou rebote de Adriel, mas novamente foi marcado impedimento. Com o jogo tranquilo, o goleiro Walter protagonizou um lance de perigo. Aos 32, ele tentou segurar passe em profundidade de Cauly, mas se atrapalhou e quase permitiu a virada do Bahia.

Não demorou para o time baiano conquistar a vantagem no placar. Aos 38 minutos, o uruguaio Luciano Rodríguez fez boa jogada individual e finalizou forte, para colocar o Bahia na frente. Na reta final, o time de Rogério Ceni ainda criou oportunidades para ampliar.

O Bahia entra em campo novamente na terça-feira, para enfrentar o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O encerramento da temporada será diante do Atlético-GO, no domingo (dia 8), às 16h, na Fonte Nova.

O Cuiabá, que apenas cumpre tabela, encara o Fluminense na quinta-feira, às 20h, no Maracanã, e se despede do Brasileirão contra o Vasco, no domingo (dia 8), também às 16h, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 BAHIA

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre (David), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Denilson) e Max (Raylan); Eliel (Jadson), Pitta e Clayson (Jonathan Cafu). Técnico: Bernardo Franco.

BAHIA – Adriel; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caop Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Thaciano), Everton Ribeiro (Biel) e Cauly; Ademir (Everaldo) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Eliel, aos 15 minutos e Ademir, aos 36 minutos do primeiro tempo; Luciano Rodríguez, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernando Sobral, Max, Pitta e Jonathan Cafu (CUI); Luciano Rodríguez (BAH).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda-ES.

RENDA – R$ 31.630,00.

PÚBLICO – 2.613 torcedores .

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).