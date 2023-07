‘Bahia teve alma e entrega’, avalia zagueiro Kanu após eliminação na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 23:48 Compartilhe

Apesar de não chegar às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez na história, o Bahia sai satisfeito após ser eliminado pelo Grêmio, nos pênaltis, na noite desta quarta-feira. O zagueiro Kanu avaliou positivamente a participação do time baiano, que teve ‘alma e entrega’.

“A Copa do Brasil foi muito boa para a gente. Hoje fomos eliminados, mas tenho certeza que o torcedor viu um time de alma e entrega. Essa é a mensagem que temos que passar. Estivemos perto de fazer história, mas não vamos abaixar a cabeça”, disse o atleta.

A análise vem após um jogo de igual para igual com o Grêmio, que terminou com novo empate por 1 a 1, como no primeiro confronto, em Salvador (BA). Na decisão por pênaltis, o Bahia acabou derrotado por 4 a 3. No fim da partida, o Bahia ainda teve duas bolas no travessão.

Após o fim do sonho de ir além na Copa do Brasil, agora o Bahia precisa se concentrar no Brasileirão. O time não vence há três jogos e tem apenas 13 pontos, em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento.

Kanu pediu o apoio da torcida e demonstrou confiança com o futebol demonstrado. “Agora a atenção fica só no Brasileirão. Pelo que a gente vem trabalhando, não tenho dúvida que faremos um ano seguro. Tenho certeza que, com o apoio da torcida, vamos nos recuperar na temporada.”

O Bahia se despede da Copa do Brasil com R$ 12,8 milhões em premiação. O time volta a campo no domingo, às 18h30, quando visita o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 15ª rodada do Brasileirão.

