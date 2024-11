Bahia tenta encerrar má fase diante do ameaçado Athletico-PR, em Salvador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia tenta encerrar a má fase no Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR, que precisa da vitória para encaminhar a sua permanência na divisão. A partida acontecerá neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 35ª rodada.

O Bahia não vence há seis jogos, desde 29 de setembro, quando bateu o Criciúma por 1 a 0. Apesar do momento ruim, o técnico Rogério Ceni continua com moral com a SAF do clube. O time baiano é o oitavo colocado, com 46 pontos, mas já começa a ter o lugar ameaçado, principalmente, pelo Corinthians.

Com 40 pontos, o Athletico-PR inicia a rodada fora da zona de rebaixamento e tem que manter o embalo para não voltar a cair na tabela. O triunfo sobre o Atlético-GO, por 2 a 0, deu mais tranquilidade para o técnico Lucho Gonzalez trabalhar durante a semana. Antes tinha vencido por 1 a 0 o Atlético-MG.

O Athletico-PR defende um pequeno tabu contra o Bahia, já que não perde do rival desde 2021, pelo Brasileirão. Eles já se enfrentaram 45 vezes, com 22 triunfos do time paranaense, 11 empates e 12 triunfos baianos.

Na tentativa de se recuperar da derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, Rogério Ceni poderá contar com o volante Rezende, que está recuperado de lesão. Além dele, Kanu retorna após cumprir suspensão automática.

Há ainda uma dúvida sobre a situação de Santi Arias. O lateral foi suspenso por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão diante do Flamengo. O clube tenta um efeito suspensivo para que ele esteja em campo. Rogério Ceni ainda indicou que continuará barrando alguns titulares, casos do goleiro Marcos Felipe e do meia-atacante Cauly.

“Vamos brigar pelo que falamos, pelo nosso objetivo, que agora é o sétimo lugar. Se aparecer alguma outra vaga… é verdade que as distâncias diminuíram, o Corinthians está mais perto. Mas temos que jogar por nossa meta”, disse Ceni.

Por outro lado, o Athletico não terá o experiente zagueiro Thiago Heleno, expulso diante do Atlético-GO. Ele se junta aos vários desfalques: Kaique Rocha, Madson, Canobbio e Mastriani, todos no departamento médico.

Na defesa, Gamarra será o titular ao lado de Lucas Beleza. Na frente, Pablo retoma sua posição após cumprir suspensão. Di Yorio, com isso, deve ficar como opção no banco de reservas.

“Neste momento, o que importa são os resultados que conseguimos, que são significativos. No entanto, não podemos relaxar ou nos acomodar. Enfrentaremos um grande time na casa deles, e certamente será uma partida extremamente difícil para nós”, disse Lucho.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATHLETICO-PR

BAHIA – Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Luciano Rodríguez e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR – Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Nikão; João Cruz, Pablo e Cuello. Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).