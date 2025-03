Bahia tenta encaminhar vaga na fase de grupos da Copa Libertadores

O Bahia terá seu penúltimo desafio em busca de um retorno histórico à fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta quinta-feira, quando a partir das 21h30, vai até o tradicional estádio Centenário, em Montevidéu (URU), para encarar o Boston River, pelo jogo de ida da terceira fase da competição continental.

O vencedor do duelo garante vaga na fase de grupos da Libertadores 2025. O segundo e decisivo duelo entre as equipes será disputado na próxima quinta-feira (dia 13), no mesmo horário, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia chega embalado após eliminar o The Strongest na fase anterior, vencendo por 3 a 0 em Salvador, depois de um empate fora de casa. O técnico Rogério Ceni tem o elenco completo à disposição e deve repetir a escalação que garantiu a vitória na última semana.

Pensando nesse confronto crucial, Ceni optou por poupar os titulares na semifinal do Campeonato Baiano, competição na qual o time foi derrotado por 2 a 1 para a Jacuipense. Agora, o foco total está na Libertadores, já que o time baiano tenta retornar à fase de grupos do torneio continental após 36 anos.

Além disso, o Bahia ainda tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido uma partida fora do Brasil pela competição continental. Em oito jogos fora de seus domínios, o time de Salvador tem uma vitória, cinco empates e três derrotas, sendo a única vitória diante do Internacional-RS.

Do outro lado, o Boston River vive a melhor campanha de sua história na Libertadores. Em sua única participação anterior, em 2023, a equipe foi eliminada pelo Huracán ainda na 2ª fase da Pré-Libertadores. Este ano, os uruguaios superaram o Ñublense no confronto anterior, vencendo no agregado por 2 a 1.

No entanto, o time comandado pelo técnico brasileiro Jádson Viera enfrenta um início de temporada complicado no Campeonato Uruguaio, somando duas derrotas e dois empates. Apesar do momento irregular, a equipe teve oito dias de descanso antes de enfrentar o Bahia, já que não atuou no último fim de semana.

FICHA TÉCNICA

BOSTON RIVER-URU X BAHIA

BOSTON RIVER-URU – Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Guilermo López, Baltasar Barcia, Felipe Chiappini e Manuel Gutiérrez; Valentín Adamo. Técnico: Jádson Viera.

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

HORA – 21h30.

ÁRBITRO – Juan Gabriel Benitez (PAR).

LOCAL – Estádio Centenario, em Montevidéu (URU).