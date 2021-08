Bahia tenta acabar com jejum de vitórias diante do Atlético-GO

Sem vencer há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe neste domingo, às 18h15 o Atlético-GO no Estádio Pituaçu, em Salvador (BA), pela 16ª rodada. A última vitória do time comandado pelo técnico Dado Cavalcanti aconteceu na 10ª rodada, dia 7 de julho, quando venceu o Juventude por 1 a 0.

Desde então, o Bahia perdeu quatro partidas seguidas para São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Sport e empatou, na última rodada, por 1 a 1 com o Cuiabá. Estes resultados fizeram o Bahia cair para a décima posição, com 18 pontos. O adversário tem dois pontos a mais (20) na nona colocação e está desde a 12ª rodada sem perder. Nas últimas três rodadas, venceu o Santos e empatou em sequência com o América-MG e Ceará.

O técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com o atacante Rossi, suspenso, além do goleiro Danilo Fernandes e do meia-atacante Thonny Anderson, que se recuperam de lesão. Em contrapartida, recuperados, o zagueiro Ligger e o volante Jonas participaram normalmente dos treinos e estão à disposição.

Além do jejum de vitória, o Bahia vê seu artilheiro viver uma seca de gols. O atacante Gilberto não balança as redes há oito jogos, seu maior jejum em toda a temporada. Ele é o artilheiro do Bahia no ano, com 18 gols, e um dos goleadores do Brasileirão.

“Momento difícil que nenhum atacante gosta de passar. O que podemos fazer por nós e por ele também é passar confiança. Todo mundo sabe da qualidade que ele tem de fazer gol. E poder ajudá-lo dentro de campo, poder servi-lo, para que ele possa rapidamente passar por essa fase e voltar a nos ajudar”, disse o experiente Rodriguinho.

Alheio à crise do time baiano, o Atlético-GO prega o respeito, mas vai atrás da vitória. Para o atacante Zé Roberto, os três pontos serão fundamentais também para abrir vantagem sobre o próprio Bahia, que é concorrente direto. “Para nos distanciarmos deles e ficar mais perto do pelotão da frente, é importante vencer. O time do Bahia não vem bem, vem de resultados ruins e a pressão lá está grande. Mas sabemos que esses jogos são perigosos e traiçoeiros. Temos que entrar com o máximo de atenção possível, como foi contra o Ceará.”

O atacante André Luís volta ao time após cumprir suspensão no empate sem gols contra o Ceará. Na lateral-direita, Arnaldo deve ser mantido no lugar de Dudu e o volante Baralhas segue na vaga de Marlon Freitas, vetado por conta de um edema no pé esquerdo.

