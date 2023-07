Bahia tenta a revanche com o Grêmio, agora, pela Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Três dias após se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, Bahia e Grêmio voltam a campo pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Como no sábado o time gaúcho venceu por 2 a 1, com direito a gol da vitória nos últimos instantes, agora o confronto vale como uma ‘revanche’ para os baianos que, de novo, vão atuar diante de seus torcedores, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) a partir das 21 horas.

Apesar de ter tirado a invencibilidade do Palmeiras, último a cair no Brasileirão, e ter garantido sua classificação na Copa do Brasil sobre o Santos, o Bahia não vive bom momento na temporada. Nos últimos 11 jogos, o time superou o Palmeiras, mas somou cinco empates e cinco derrotas, atualmente ocupando a 15ª colocação na Série A, um ponto de distância do rebaixamento. No sábado foi muito vaiado após a derrota para o Grêmio.

O treinador Renato Paiva comentou sobre o novo duelo diante do mesmo adversário: “Temos estudado o Grêmio dentro disto (a partir da derrota de sábado). Pena que nosso primeiro tempo não nos deu mais gols para que não perdêssemos esse jogo, temos que perceber porque essa piora do primeiro para o segundo tempo e trabalhar em cima disso.”

Mesmo com o resultado negativo no final de semana, o Bahia volta a apostar no fator casa, já que o time venceu dez dos 19 jogos na temporada nestas condições, além de cinco empates. O meia Daniel não estará à disposição, uma vez que se despediu dos companheiros e vai assinar com o Fluminense. O zagueiro Raul Gustavo, em reta final de recuperação, sofreu um acidente de carro, mas passa bem. Ainda assim, também não deve jogar.

Além deles, o time de Renato Paiva tem ainda uma lista de desfalques, entre os lesionados o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro David Duarte, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Yago Felipe e os atacantes Vitor Jacaré e Biel. Além disso, o meia Thaciano e o atacante Vinícius Mingotti atuaram por outros clubes no torneio e, por isso, também estão de fora.

Apesar de ter sofrido duras derrotas no Brasileirão para Palmeiras, por 4 a 1, e Flamengo, por 3 a 0, o Grêmio apresenta grande momento na temporada. Nos últimos 14 jogos, também somou oito vitórias e quatro empates, além da vaga na Copa do Brasil e a manutenção da vice-liderança na Série A, com 66% de aproveitamento.

Renato Gaúcho também falou sobre o confronto: “Eu não tenho dúvida alguma de como a gente vai se comportar, de que maneira a gente vai jogar. Lógico que eu ainda vou conversar com o departamento médico. A gente conhece bem o nosso adversário, não só pela partida de sábado, mas eu venho acompanhando obviamente sempre os nossos adversários.”

O Grêmio também terá desfalques para o confronto, porque seguem lesionados o zagueiro Pedro Geromel, o lateral-direito Fábio, o meia Pepê e os atacantes Everton Galdino e Jhonata Robert. Uma novidade é que Ferreira voltou após três meses e deve novamente iniciar no banco de reservas.

CAMPANHAS

O Bahia iniciou na competição goleando o Jacuipense-BA por 4 a 1, posteriormente batendo o Camboriú-SC por 1 a 0 e o Volta Redonda por duas vezes, fora de casa por 2 a 1 e em Salvador com um goleada por 4 a 0. Nas oitavas de final o adversário foi o Santos, com um empate 0 a 0 na Vila Belmiro e o resultado de 1 a 1 no Nordeste, garantindo a classificação nos pênaltis.

Os gaúchos também começaram na primeira fase vencendo o Campinense-PB por 2 a 0, chegando ao duelo com o Ferroviário-CE, com nova vitória, agora por 3 a 0. Diante do ABC-RN, a vitória por 2 a 0 fora de casa encaminhou a classificação, enquanto o empate por 1 a 1 em casa decretou o avanço diante do Cruzeiro, maior conquistador da Copa do Brasil, com seis títulos. No primeiro jogo, o confronto terminou empatado no Rio Grande do Sul por 1 a 1, mas o time gremista venceu em Belo Horizonte por 1 a 0.

