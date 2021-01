Bahia tem voltas importantes, mas não poderá repetir time contra o Athletico-PR

Há oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia está em situação delicada e busca sair da zona de rebaixamento. Para isso, recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31.ª rodada. E mais uma vez o técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com todos os atletas.

O treinador conta com o retorno do zagueiro Lucas Fonseca, que se recuperou de lesão e não joga desde novembro. Por conta disso, o jogador será opção no banco de reservas, enquanto que Ernando e Juninho devem formar a zaga.

Os meias Patrick e Rodriguinho, recuperados de covid-19, participaram de trabalhos no campo e também podem ser opções. O lateral-direito João Pedro, o volante Elton e o atacante Edilson, em fase de transição, fizeram trabalho separado e devem seguir como desfalques. Além disso, um jogador, que não teve o nome revelado, está com a covid-19 e cumpre isolamento social.

Dado Cavalcanti comentou sobre o fato de não conseguir repetir a escalação e pediu para o time pensar apenas no próximo jogo e não contar com ajuda de adversários. “Sobre repetição de escalação, não tive todos os jogadores à disposição em nenhum momento. E nesse jogo, novamente, não terei. Não estou reclamando, é uma realidade. Vamos pensar exclusivamente no próximo jogo. Às vezes, fazemos contas, planos, contamos com a ajuda do adversário, mas não fazemos nossa parte. Então, é excluir qualquer tipo de fator externo”, analisou.

A última vitória do Bahia foi em 16 de novembro, quando fez 2 a 1 no Coritiba, fora de casa, pela 21.ª rodada. Em casa não vence desde 8 de novembro, quando bateu o Botafogo por 2 a 1, pela 20.ª rodada. São sete derrotas e um empate, além de eliminação na Copa Sul-Americana. Com isso, o time abre a zona de rebaixamento, em 17.º lugar com 29 pontos, três a menos do que o Fortaleza.

