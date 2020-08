Bahia tem força máxima para encarar o São Paulo no Morumbi

O Bahia tem força máxima para enfrentar o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado conta com mais duas opções, mas deve manter a base que vem entrando em campo nas últimas partidas.

O meia Daniel e o atacante Fernandão estão de volta após ficarem ausentes na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo, mas devem ficar no banco de reservas. Antes, o time venceu, também em casa, o Coritiba por 1 a 0, estando com seis pontos em dois jogos.

O técnico Roger Machado explicou seu critério para a escalação. “Quando a gente tem chance de manter o time, sem suspensão ou contusão, é importante. Mas sabemos que teremos que rodar o time com a sequência de jogos, com os cartões, viagens e lesões”, justificou o técnico.

Sobre a postura defensiva adotada pelo time, mesmo em casa, ele acha que não foi algo natural. “As vezes a gente fica acuado pela qualidade do adversário. Em todos os jogos, e vai ser em São Paulo, é preciso entender o que o adversário está propondo para a gente se armar na defesa. Depois temos que usar velocidade para usar as costas deles”, completou.

O time titular que participou nesta semana das atividades é exatamente o mesmo da última partida. Gilberto segue como centroavante de referência e o meio de campo é formado pelos volantes Ronaldo e Gregore, com o meia Rodriguinho como principal jogador de armação.

