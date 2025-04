Bahia surpreende e vence o Palmeiras por 1 a 0

O time do Bahia surpreendeu ao vencer o Palmeiras neste domingo, dia 27, por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Aos 47 minutos do segundo tempo, Kayky marcou o gol que deu a vitória ao time.

O primeiro tempo do jogo foi bastante intenso, mas sem muitas chances de gol. Os dois times tiveram momentos de domínio e o Palmeiras teve muita dificuldade de furar a defesa do Bahia.

Depois da derrota, o Palmeiras perdeu a liderança do campeonato para o Flamengo. Já o Bahia foi a 9 ponts e subiu na tabela. Agora, o time está na sétima posição.