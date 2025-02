Bahia supera o The Strongest e avança para a terceira fase da pré-Libertadores

O Bahia fez o seu dever de casa e mantém firme o sonho de entrar na fase de grupos da Libertadores. Sem sustos, avançou à terceira fase da fase prévia ao superar o The Strongest-BOL por 3 a 0, nesta terça-feira, na Casa de Apostas Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta. Com dois de Ademir e um de Lucho Rodríguez, o Bahia se classificou com o placar agregado por 4 a 1, depois de empatar por 1 a 1, na altitude boliviana.

Agora o Bahia aguarda o vencedor de Ñublense-CHI e Boston River-URU, que jogam nesta quarta-feira, na última etapa antes da fase de grupos. Os uruguaios têm a vantagem do empate, após vencerem na ida por 1 a 0, no Uruguai.

Empurrado pela torcida, o Bahia manteve a posse de bola na primeira etapa e ocupou bastante o campo de ataque. Apostando em jogadas ensaiadas e transições rápidas, buscava surpreender o time boliviano, que só se defendia. A primeira chegada, porém, só se deu aos 15 minutos, quando Lucho González finalizou da entrada da área e obrigou boa defesa de Banegas.

O lance animou os baianos, que passaram a arriscar mais. Ademir recebeu na área, mas mandou sobre a meta boliviana. Chegando cada vez mais com perigo, o gol foi questão de tempo. Jean Lucas sofreu o pênalti e Lucho González bateu forte para abrir o placar, aos 39 minutos. O gol desestabilizou o The Strongest, e, assim como na ida, teve um jogador expulso, quando Jusino levou o cartão vermelho direto, por carrinho em Lucho.

Na volta do intervalo, com a vantagem numérica, o Bahia ampliou, aos três. Aproveitando o erro na saída de bola do The Strongest, Ademir saiu cara a cara com o goleiro para marcar o segundo. Animado, por pouco Erick Pulga não fez o terceiro, mas Banegas fez grande defesa. Depois, o goleiro ainda pegou a cabeçada de Everton Ribeiro. De tanto pressionar, Ademir acabou encaminhando a classificação. O atacante recebeu lançamento de Pulga e bateu cruzado para marcar, aos 17.

Com o duelo praticamente definido, o Bahia não baixou a guarda e seguiu sobrando em campo. Novamente Ademir saiu livre, mas desta vez faltou precisão para marcar seu terceiro tento na partida. Com o passar do tempo e sem o The Strongest esboçar uma reação, Ceni fez substituições para rodar o elenco. Na reta final, embalado pelo “olé” vindo das arquibancadas, o Bahia se garantiu em mais uma fase na pré-Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 THE STRONGEST

BAHIA – Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu (Gilberto), Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Kayky), Lucho Rodríguez (Wilian José) e Erick Pulga (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.

THE STRONGEST – Banegas; Supayabe, Jusino, Pedraza e Moriceau; Castro (Quiroga), Chiatti, Amoroso (John Garcia) e Arrascaita (Somoya); Triveiro (Godoy) e Guerrero (José Flores). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS – Lucho Rodríguez, aos 39 minutos do primeiro tempo; Ademir, aos 3 e aos 17 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Supayabe, Chiatti e Arrascaita (The Strongest).

CARTÃO VERMELHO – Justino (The Strongest).

ÁRBITRO – Carlos Bentacur (COL).

RENDA – R$ 1.584.887,50.

PÚBLICO – 45.161 torcedores.

LOCAL – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).