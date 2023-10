Bahia supera Fortaleza, soma terceira vitória seguida e se distancia da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 20:54 Para compartilhar:

Apoiado por sua torcida, demonstrando mais volume de jogo e determinação, o Bahia venceu o Fortaleza, por 2 a 0, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi sua terceira vitória consecutiva, que é mais importante em termos de se distanciar da ameaça de rebaixamento. Os gol do triunfo foram marcados pelo zagueiro Kanu, aos 21 minutos do primeiro tempo, e por Rafael Ratão, aos 50 do segundo.

Com mais de 44 mil torcedores, o Bahia agora soma 34 pontos e ocupa a 12ª posição. O Fortaleza acumula sua segunda derrota seguida, porque antes tinha caído diante do Vasco, por 1 a 0. Continua com 42 pontos, em oitavo lugar. Mas é preciso considerar que o foco principal do time cearense, neste momento, é a disputa do título inédito da Copa Sul-Americana, no próximo sábado, em Maldonado, no Uruguai.

O Bahia, do técnico Rogério Ceni, entrou em campo determinado a atacar, explorando a velocidade na saída de bola. O Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda, por outro lado, tinha uma escalação diferente, rodando seus jogadores para não desgastá-los para a grande final que terá pela frente.

Com mais volume de jogo e apertando o visitante em seu campo defensivo, o Bahia saiu na frente aos 21 minutos. Biel cobrou escanteio e o zagueiro Kanu se antecipou a dois marcadores para desviar de cabeça para as redes. O Fortaleza só ameaçou aos 45 minutos, numa falta cobrada com força por Marinho e rebatida por Marcos Felipe.

No segundo tempo, o Fortaleza ainda tentou ser mais agressivo, mas abriu espaços para os contra-ataques do Bahia, que teve duas chances de ouro para ampliar o placar. Aos 10, com Cauly, em chute cruzado que saiu perto da trave e depois com Biel, aos 13, em outro chute cruzado e para fora.

Apesar das trocas feitas pelo técnico do Fortaleza, o time não chegou em boas condições de finalizar. Nos acréscimos, levou o segundo gol. A jogada começou com uma saída de bola do goleiro Marcos Felipe para o campo adversário. A bola quicou, dois zagueiros se confundiram e Rafael Ratão entrou na área já com a bola nos pés. Daí ficou fácil para chutar de lado do goleiro João Ricardo, aos 50 minutos.

Antes de disputar o título da Copa Sul-Americana, o Fortaleza vai enfrentar o líder Botafogo, terça-feira, na Arena Castelão. Na quarta-feira, o Bahia vai até Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 FORTALEZA

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Acevedo, Yago Felipe, Thaciano (Luciano Juba) e Cauly (Diego Rosa); Biel (Rafael Ratão) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA – João Ricardo; Dudu (Tinga), Brítez, Tobias Figueiredo e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Caio Alexandre), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Calebe e Lucero); Marinho, Thiago Galhardo e Guilherme (Mahuca). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Kanu, aos 21 minutos do primeiro tempo; Rafael Ratão, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Camilo Cándido, Raul Gustavo, Yago Felipe, Thaciano e Cauly(Bahia); Lucas Sasha, Bruno Pacheco e Brítez (Fortaleza).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 1.448.816,00.

PÚBLICO – 44.771 total.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).





