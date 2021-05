Bahia se complica na Sul-Americana com derrota para o Independiente

O Bahia perdeu por 1 a 0 para o Independiente (Argentina), na noite desta terça-feira (18) em Avellaneda, e viu diminuírem as suas chances de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com o revés, o Tricolor de Aço ficou na segunda posição do Grupo B (com 8 pontos), que tem os argentinos como líderes com 11 pontos. Como na fase de grupos da competição apenas o melhor time de cada chave avança, o Bahia fica em situação complicada.

O único gol da partida saiu aos 37 minutos do segundo tempo, em vacilo da defesa do Tricolor. Thonny Anderson acaba marcando contra após Douglas socar a bola em cima dele.

O último compromisso do Bahia na fase de grupos da Sul-Americana será no dia 26 de maio, quando recebe o Montevideo City Torque (Uruguai).

Veja também