Bahia repete placar da ida e passa pelo Vila Nova na Copa do Brasil Gilberto fez o gol da vitória em bobeada do goleiro Georgemy, o melhor da partida

O Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil! Nesta quarta-feira (9), o clube nordestino dominou o Vila Nova e com gol de Gilberto conseguiu a vitória por 1 x 0, mesmo placar do jogo de ida. Georgemy, goleiro do Vila Nova, foi o melhor do jogo, fazendo diversas boas defesas, mas falhou no gol.

Agora, a equipe baiana espera o sorteio da CBF para saber quem enfrenta na próxima fase. As partidas devem acontecer no final do mês de julho.

Thaciano ao ataque!

A primeira chegada ao ataque com mais perigo foi dos mandantes. Rossi apareceu na beirada do campo, acertou cruzamento e Thaciano cabeceou com perigo ao gol de Georgemy. Mas, o jogo esfriou muito e as equipes não chegaram mais a meta adversária. O Vila Nova procurava ter mais a posse de bola, mas tocava sem objetividade. Enquanto isso, o Bahia ficou tranquilo com a vantagem.

Mais tarde, Thaciano voltou a levar perigo em mais duas oportunidades. Após novo cruzamento da direita, o camisa 16 desviou, mas Georgemy fez uma grande defesa, um minuto depois a cena se repetiu: o meia finalizou e o goleiro interviu novamente. Em seguida, foi a vez de Gilberto quase abrir o placar, mas a cabeçada não balançou as redes. A primeira vez que o Vila Nova chegou com mais perigo foi aos 30 minutos de jogo, após falta cobrada por Arthur Rezende, que bateu na rede, porém pelo lado de fora.

Georgemy, o cara do primeiro tempo

Os mandantes voltaram ao ataque, primeiro Patrick pegou rebote e bateu firme, de primeira, mas para fora. Na sequência, Rossi recebeu na área e finalizou forte, por cima do gol. Kelvin teve a chance de responder em cobrança de falta, mas Matheus Teixeira interviu.

Aos 40′, Matheus Galdezani arriscou de fora da área e acertou belo chute e novamente Georgemy se esticou todo e espalmou para fora.

Bahia volta melhor do intervalo e Georgemy brilha novamente

Na volta do intervalo, o Bahia voltou a melhor e esteve perto de conseguir o gol de abertura do placar. Aos 51, Luiz Otávio aproveitou escanteio e cabeceou tirando tinta da trave. Logo depois, Galdezani arriscou de fora, a bola desviou e Georgemy salvou, assim como fez em chute de longe arriscado por Matheus Bahia.

Rossi, baixinho, apareceu na área e acertou linda cabeçada, mas novamente Georgemy fez uma defesa brilhante. Posteriormente, a zaga do Vila Nova bobeou, o goleiro foi afastar a bola, que bateu em Gilberto e foi morrer no fundo das redes. Abriu o placar a garantiu a classificação baiana.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

BAHIA 1 X 0 VILA NOVA

Local: Estádio de Pituaçu, Salvador (BA)

Data/horário: 09 de junho de 2021 (quarta-feira), às 19h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto Árbitro: Josué Reis de Jesus Junior (BA)

Gols: Gilberto (35’/2T) (1-0)

Cartões amarelos: Rossi e Lucas Araújo (Bahia), Arthur Rezende, Johnatan Cardoso, Kelvin e Ricardo Lima (Vila Nova)

BAHIA: Matheus Teixeira; Renan Guedes (Edson 35’/2T), Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca (Jonas 23’/2T), Thaciano (Thonny Anderson 23’/2T) e Galdezani; Rossi (Oscar Ruiz 35’/2T), Rodriguinho e Gilberto (Lucas Araújo 39’/2T). Técnico: Dado Cavalcanti.

VILA NOVA: Georgemy; Pedro Bambu, Renato Silveira (Ricardo Lima – Intervalo), Walisson Maia e Willian Formiga; Deivid (Ikaro 25’/2T), Dudu e Arthur Rezende (Breno 34’/2T); Kelvin, Johnatan Cardoso (Fernandinho 19’/2T) e Pedro Júnior (Henan 19’/2T). Técnico: Wagner Lopes.

