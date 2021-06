Bahia reencontra Arena Castelão após título da Copa do Nordeste

Após ser derrotado pelo Internacional no último fim de semana, o Bahia junta os cacos do revés e vai buscar a sua recuperação contra o Ceará, na Arena Castelão.

Apesar da dificuldade que o confronto desenha, o Tricolor sabe que irá voltar ao palco onde conquistou a Copa do Nordeste em maio.

Na ocasião, o time de Dado Cavalcanti, que havia perdido na ida, conseguiu reverter o placar e conquistou o título nos pênaltis.

A taça deu tranquilidade a elenco e, principalmente ao treinador, que vivia com diversas contestações e desconfiança da torcida.

Com três rodadas disputadas, o Bahia aparece na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos ganhos.

