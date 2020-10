Bahia recebe o Vasco no Pituaçu para voltar a vencer como mandante

Sem tempo para lamentar, o Bahia precisa se ajustar rapidamente para reagir no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h15, joga novamente no estádio de Pituaçu, em Salvador, diante do Vasco. O técnico Mano Menezes reconheceu que a equipe precisa de ajustes e pediu um pouco mais de tranquilidade aos jogadores para se reencontrar com a vitória atuando em casa.

“No último jogo, a equipe ficou aquém na posse de bola e construção de jogadas. Não fizemos tudo o que podíamos, mas mesmo assim criamos algumas boas chances, que às vezes não entram pelo momento complicado que estamos, falta tranquilidade”, avaliou o treinador.

Mano também destacou a importância de fazer valer o mando de campo, mesmo com a impossibilidade de atuar na Fonte Nova. A última vitória do time como mandante foi pela terceira rodada, em 12 de agosto, quando fez 2 a 1 no Bragantino. “Precisamos recuperar nosso futebol em casa, ter um pouco mais de imposição e atenção, principalmente nas bolas paradas, eu devo isso ao torcedor. Estamos trabalhando para que qualquer adversário nos tema jogando no Pituaçu, que vem sendo a nossa casa”, acrescentou.

Depois da derrota por 2 a 1 para o Sport, o Bahia teve dois dias de preparação. Na segunda-feira, todos os titulares fizeram apenas atividades academia e, na terça, o foco foi na parte tática. É improvável que Mano possa contar com o meia Rodriguinho, que se recupera de lesão no pé. A base do time deve ser a mesma do último jogo. A diferença parece ser a postura e a tranquilidade.

O meio-campo parece mais equilibrado com a entrada de Elias, ex-Atlético-MG, ao lado de Gregore e Ramires. O tripé de marcação dá mais liberdade para Marco Antônio encostar no dois atacantes: Élber e Gilberto.

O Bahia começou o campeonato com duas vitórias seguidas, mas depois caiu de rendimento. Só voltou a triunfar recentemente, ao fazer 2 a 1 no Botafogo, fora de casa, em partida atrasada da primeira rodada. Com isso, está com 12 pontos, na 16ª colocação, uma acima da zona do rebaixamento. Entretanto, três integrantes da zona da degola, Coritiba, Bragantino e Botafogo, têm a sua pontuação.

Veja também