Bahia quer engatar sequência positiva como visitante no Brasileirão

Uma das principais forças do nordeste é o Bahia e o Tricolor dá indícios neste começo de Brasileirão que a história será bem diferente da última temporada, quando lutou pela sobrevivência.

Apesar do revés na rodada passada, o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira e mede forças contra o Ceará, na Arena Castelão.

Visitante incômodo



Mesmo com as rodadas inicias da competição, o time de Dado Cavalcanti sabe que, além do bom desempenho em casa, para chegar longe no Brasileirão precisa somar pontos fora de casa e o time se apega aos últimos resultados.

Nos dois últimos duelos (Brasileirão e Copa do Brasil), o Tricolor somou um empate e um triunfo. Sendo assim, a ideia é aproveitar o momento ruim do Vozão e beliscar pontos importantes como visitante.

