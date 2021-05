Bahia precisa vencer confronto direto e torcer por lanterna contra líder

Improvável, mas ainda assim a vaga única do Grupo B da Copa Sul-Americana poderá ficar com o Bahia. O clube brasileiro terá confronto direto diante do Montevideo City nesta quarta-feira, às 19h15, no Pituaçu, em Salvador, pela sexta e última rodada.

Terceiro colocado com oito pontos, o Bahia precisa vencer os uruguaios, que estão na vice-liderança com os mesmos oito pontos, mas saldo de gols melhor (6 a 5), e ainda torcer por uma derrota do líder Independiente, dono de 11 pontos, contra o lanterna Guabirá, que ainda não pontuou. Só esse cenário colocará o Bahia nas oitavas de final.

No Bahia, o técnico Dado Cavalcanti confirmou a titularidade do goleiro Mateus Claus. O xará Matheus Teixeira segue lesionado e Douglas está em má fase. “A gente vem conversando que é melhor para o momento. O melhor para agora foi decidido internamente. Na quarta-feira, vou começar com o Mateus Claus”, revelou o treinador.

No ataque, Gilberto completará 150 jogos com a camisa do Bahia. No clube desde 2018, o camisa 9 tem 67 gols. Média de 0,4 por jogo. “Eu sempre botei o Esquadrão em primeiro lugar quando cheguei aqui, iniciando um ciclo há três anos”, disse o bicampeão baiano (2019 e 2020) e campeão da Copa do Nordeste (2021).

A situação do Montevideo City é tão improvável quanto a do Bahia. Para piorar, o time uruguaio vem de dois tropeços seguidos no Torneio Apertura. É verdade que o Montevideo goleou o Guabirá por 4 a 0 na rodada passada na Sul-Americana, mas perdeu para o Plaza Colonia por 1 a 0 no domingo.

Na estreia, o Montevideo havia sido derrotado, pelo mesmo placar mínimo, para o Sud America, em casa. O clube amarga a lanterna no Apertura do Campeonato Uruguaio sem pontuar.

