Bahia pega o CRB e quer festejar vaga no G-4 ao lado da torcida

Na sua despedida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia quer presentear a sua torcida com uma vitória sobre o CRB, nesta terça-feira à noite, pela 19.ª rodada. O duelo começa às 19 horas na Arena Fonte Nova, que deve receber um público superior a 30 mil torcedores.

O Bahia vem de vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, em Campinas, e o técnico Enderson Moreira acredita que esta três pontos conquistados fora de casa reforçaram a confiança do grupo. “O time mostrou força, mas temos que também confirmar nosso favoritismo quando atuamos ao lado da nossa torcida” comentou o técnico.

Com 33 pontos, em terceiro lugar, o Bahia não vai sair do G-4 pelo menos nas duas próximas rodadas. Mas pode até ultrapassar o Vasco, vice-líder, com 34 pontos, e que vai receber o Ituano, em São Januário. E não quer ser alcançado pelo Grêmio, quarto, com 32 pontos. O CRB não vence há quatro jogos, mas desta vez ficará satisfeito em não perder. Com 24 pontos é o nono colocado.

Também às 19 horas, o Londrina recebe o Sampaio Corrêa no Estádio do Café, no norte do Paraná. Sem vencer há dois jogos, mas vindo de empate fora com o Ituano sem gols, o time paranaense tem 23 pontos, em décimo lugar. O Sampaio Corrêa está em êxtase após vencer o Vasco, por 3 a 1, o que o deixou na sexta posição com 25 pontos.

Em Muriaé, o Tombense enfrenta o Criciúma, também a partir das 19 horas. Os dois têm boas campanhas e devem fazer um jogo equilibrado. O Tombense é sétimo, com 25 pontos, uma na frente do Criciúma, em oitavo lugar.

Além destes três jogos, o Vasco recebe o Ituano em São Januário e o Grêmio sai diante do Brusque.