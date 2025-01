Bahia oficializa o volante Erick, que ficou muito perto de jogar no Corinthians em 2024

O volante Erick teve tudo para reforçar o Corinthians em 2024. Após receber “uma proposta muito boa”, ele respeitou a decisão do mandatário Mário Celso Petraglia, que bancou sua permanência no Athletico-PR. Com o rebaixamento do clube paranaense e a necessidade do reduzir gastos, ele foi negociado com o Bahia e é o primeiro reforço de Rogério Ceni para 2025.

“O Esporte Clube Bahia SAF anuncia a contratação do volante Erick. O jogador de 27 anos, que estava no Athletico, e assinou contrato com o Esquadrão até o término da temporada de 2029”, anunciou o Bahia.

Petraglia não segurou Erick no ano passado apenas para confrontar a proposta corintiana. O volante foi o atleta que mais atuou pelo Athletico em 2024, com 64 jogos, sendo 56 deles como titular. Ele estava no clube paranaense desde 2019, onde atuou por 282 partidas, com 23 gols anotados e 12 assistências.

Essa vitalidade de ajudar na marcação e chegar com força ao ataque foi exaltada pelo Bahia ao anunciar o reforço. “O homem desarma, lança e chega na área!”, frisou o Bahia, também divulgando suas conquistas no clube de Curitiba: quatro vezes campeão estadual (2019, 2020, 2023 e 2024), da Copa do Brasil (2019) e da Copa Sul-Americana (2021).

O volante abraçou o pai no gramado da Fonte Nova antes de ser apresentado oficialmente, e não poupou elogios ao novo clube. “Muito lisonjeado por estar sendo apresentado no maior do Nordeste. O Bahia tem um projeto audacioso, ambicioso com a chegada do Grupo City, que me foi apresentado e me deixou muito interessado”, disse o reforço.

Erick recebeu a camisa 14 e espera retribuir toda a confiança em seu futebol. “Chego para ser um colaborador e pode ter certeza que, iniciando ou não entre os 11, vou estar apto para aproveitar as oportunidades. Vou procurar me adaptar o mais rápido possível, pois sei da responsabilidade que é vestir essa camisa.”