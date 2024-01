Bahia oficializa a chegada do meio-campista Jean Lucas, ex-Santos, e empresta laterais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 22:38 Para compartilhar:

Dois dias após o Santos anunciar a venda, o Bahia oficializou a chegada do meio-campista Jean Lucas, contratado por 6 milhões de euros (R$ 32 milhões). O clube baiano usou suas redes sociais nesta quarta-feira à noite para anunciar a chegada do jogador, que deve ser titular ao lado de Everton Ribeiro, o novo camisa 10 do clube.

“O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Santos para a aquisição do volante Jean Lucas. O novo reforço do Esquadrão assinou contrato até o final da temporada de 2028”, anunciou o clube baiano.

“O atleta, com passagens por dois dos principais times da França – Lyon e Monaco -, disputou o Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Santos. Jean Lucas, de 25 anos, foi revelado pelo Flamengo, e se destacou aos 19 anos vestindo a camisa do Santos. Depois foi negociado com o futebol europeu e acumulou passagens por Lyon, Brest-FRA e Monaco. Em 2023, ele retornou ao Santos e disputou 22 partidas, todas como titular, no Campeonato Brasileiro”, listou o novo clube.

Além do investimento de R$ 32 milhões, o Bahia pode desembolsar outros R$ 16 milhões ao Santos caso Jean Lucas cumpra algumas metas em Salvador. Essas informações foram detalhadas em uma apresentação do presidente santista, Marcelo Teixeira, que revelou em slides todas as tratativas com o Bahia.

Encurtando o elenco para a chegada de novos nomes, o Bahia usou suas redes sociais nesta quarta-feira para anunciar o empréstimo de dois laterais esquerdos que não seriam aproveitados por Rogério Ceni em 2024. Matheus Bahia vai para o Ceará até o fim da temporada, enquanto Jhoanner Chávez está indo para o francês Lens.

