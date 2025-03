Bahia não passa do 0 a 0 com o Boston River na Pré-Libertadores

O Bahia ficou no 0 a 0 com o Boston River (Uruguai), na noite desta quinta-feira (6) no estádio Centenário, em Montevidéu, na partida de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores, a última antes da etapa de grupos da competição continental.

Notícias relacionadas:

Desta forma, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá a oportunidade de buscar a classificação na próxima quinta-feira (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília), diante de sua torcida na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta quinta, Bahia e Boston River protagonizaram uma partida monótona, na qual criaram poucas oportunidades de gol. Após um primeiro tempo no qual não conseguiu finalizar, a equipe uruguaia chegou a superar o goleiro Marcos Felipe aos 5 minutos do segundo tempo, mas o lance foi anulado por causa de posição de impedimento do atacante Adamo.

Já a oportunidade mais clara do Tricolor foi uma finalização do volante Jean Lucas aos 27 minutos do primeiro tempo que foi defendida pelo goleiro Antúnez.