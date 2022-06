Bahia mira vice-liderança da Série B em dia de confrontos diretos contra a degola

A décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem continuidade neste sábado, com quatro partidas, e duas delas são confrontos diretos contra o rebaixamento. No outro extremo da tabela, o Bahia mira a vice-liderança.

Defendendo os 100% de aproveitamento na Arena Fonte Nova, o Bahia assume a vice-liderança em caso de vitória sobre o Criciúma. Na quarta colocação, com 16 pontos, o time vai contar com o apoio da torcida. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.





Por outro lado, o Criciúma ainda não sabe o que é vencer como visitante e briga na parte de baixo da tabela, sendo um dos quatro times com dez pontos. O Vila Nova já jogou pela décima rodada e os outros dois – Ituano e Brusque – têm confrontos diretos contra o rebaixamento neste sábado.

O Ituano vai até Muriaé (MG) enfrentar o Tombense no Estádio Soares de Azevedo. Os mineiros estão em penúltimo lugar, com os mesmos nove pontos do Náutico, que encara o Brusque, no Estádio Augusto Bauer.

Separados por apenas dois pontos, Novorizontino e Sampaio Corrêa se enfrentam no Estádio Jorge Ismael de Biasi com o objetivo de encostarem no G4. O time paulista tem 13 contra 12 dos maranhenses.

Para completar a rodada vai ficar pendente o jogo entre Chapecoense e Londrina, que aconteceria nesta sexta-feira e foi adiado porque a delegação do time paranaense não conseguiu desembarcar em Chapecó (SC) devido as condições climáticas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a nova data.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

SÁBADO

16h

Novorizontino x Sampaio Corrêa

Bahia x Criciúma

19h

Brusque x Náutico

Tombense x Ituano

JOGO ADIADO

Chapecoense x Londrina