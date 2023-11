Bahia luta contra o rebaixamento diante de um Athletico-PR de olho na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 7:00 Para compartilhar:

Bahia e Athletico-PR se enfrentam por objetivos distintos neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Brasileirão. O time baiano quer se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o paranaense quer voltar à briga pela sua presença na próxima edição da Copa Libertadores.

O Bahia vem de duas derrotas consecutivas, a última em casa para o Cuiabá por 3 a 0. A má fase deixou o clube em situação delicada, com 37 pontos, fora da zona de degola apenas pelos critérios de desempate.

O técnico Rogério Ceni não terá o lateral-esquerdo Camilo Cândido, expulso na derrota para o Cuiabá. Pela lógica, o substituto é Matheus Bahia, mas não seria uma surpresa se o treinador improvisar alguém na posição. Há também uma dúvida sobre a escalação de Biel. O atacante foi substituído no primeiro tempo, muito por causa da expulsão de Camilo Cândido, mas pode perder a vaga para o meia Luciano Juba ou até mesmo para o atacante Ademir.

“Vamos ter que juntar nossas forças para a partida contra o Athletico. Nós vamos estudar para tentar fazer o nosso melhor e conseguir esse triunfo, que é fundamental para nos manter na briga. Mas é momento de ter força mental para reverter rapidamente essa situação”, disse o treinador.

O Athletico, por sua vez, tropeçou nos últimos quatro jogos e começa a ficar distante da luta por vaga na próxima edição da Libertadores. Começou a rodada em sétimo lugar, com 50 pontos, contra 54 do Atlético-MG, em sexto.

O time vem sofrendo com lesões e com o departamento médico lotado o técnico Wesley Carvalho tem dificuldade para escalar a equipe, que vem perdendo rendimento nesta reta final de competição. O treinador não terá o volante Erick, suspenso, além do zagueiro Kaíque Rocha e o atacante Pablo, ambos com lesões na perna. Com dores musculares, o zagueiro Matheus Felipe e o atacante Rômulo devem ser preservados.

A ausência mais sentida continua sendo do atacante Vitor Roque, que não deve atuar mais pelo clube, já que tem um acerto com o Barcelona. A diretoria tenta definir a apresentação do atacante somente para julho de 2024 ao clube espanhol, que esperava a sua chegada para janeiro. “A gente continua acreditando (na Libertadores). O Athletico não desiste nunca. Vamos seguir lutando. Temos que acreditar e nunca jogar a toalha enquanto houver o mínimo de chance. Jogadores, comissão técnica, gestão, estafe… Vamos todos lutar até o final”, disse o treinador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias