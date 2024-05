Bahia, Goiás e CRB defendem vantagem mínima para avançar na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Mais cinco classificados às oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quinta-feira. Bahia, Goiás e CRB defendem vantagem mínima, em dia que também contará ainda com as participações de São Paulo e Palmeiras.

Em duelo que reúne times da elite nacional, o Bahia se saiu melhor no primeiro jogo, em Salvador (BA), onde venceu o Criciúma por 1 a 0 e agora precisa de apenas um empate. A partida será realizada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 19h.

O Goiás também fez o dever de casa diante do Cuiabá e venceu por 1 a 0, precisando de um empate. O time do Mato Grosso buscará reverter a vantagem com o apoio de sua torcida, na Arena Pantanal, a partir das 19h30.

CRB e Ceará travam duelo nordestino de times da Série B. Na primeira partida, em Maceió (AL), os alagoanos venceram por 1 a 0 e chegam com vantagem para o segundo jogo, que será realizado às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Quem também defende vantagem mínima é o Palmeiras, que fez 2 a 1 no Botafogo-SP e joga às 19h no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O São Paulo tem situação mais tranquila, porque venceu o Águia de Marabá-PA por 3 a 1 e ainda joga em casa, no MorumBIS, às 21h30.

A competição conta com um atrativo financeiro. Por participarem da terceira fase, os clubes já garantiram R$ 2,205 milhões. Quem avançar, embolsa mais R$ 3,465 milhões. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Criciúma x Bahia (Ida: 0 x 1)

Botafogo-SP x Palmeiras (Ida: 1 x 2)

19h30

Cuiabá x Goiás (Ida: 0 x 1)

21h30

Ceará x CRB (Ida: 0 x 1)

São Paulo x Águia de Marabá (Ida: 3 x 1)