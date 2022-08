Bahia faz duelo de opostos com CSA e Londrina quer seguir perto do G4 da Série B

Estadão Conteúdo 06/08/2022 - 7:15 Compartilhe

Três jogos encerram a 22ª rodada da Série B do Brasileiro neste sábado. No G-4, o Bahia faz um jogo de opostos contra o desesperado CSA, duelo de muito interesse ao Londrina, que enfrenta o Novorizontino na torcida por um tropeço baiano. Já o líder Cruzeiro faz o duelo mineiro com o Tombense.

Mais tranquilo depois de ter encerrado um jejum de quatro jogos na Arena Fonte Nova, com a goleada sobre o Náutico, por 3 a 0, o Bahia recebe o CSA na expectativa de ter casa cheia. Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

No G-4, com 37 pontos, o Bahia busca a segunda vitória seguida em casa para não ver os concorrentes encostarem. Com o técnico Alberto Valentim pressionado, o CSA vem de duas derrotas e está na zona de rebaixamento, com 20 pontos.

Quem vai “secar” o Bahia é o Londrina, sétimo colocado, com 30 pontos. Invicto há quatro partidas, o time comandado por Adilson Batista recebe o Novorizontino, no Estádio do Café. Os paulistas têm 27 e estão na 11ª colocação.

Em Belo Horizonte (MG), o Cruzeiro defende os 100% de aproveitamento como mandante na Série B contra o Tombense, que tem 32 pontos e vem de três vitórias nos últimos cinco jogos. O time celeste é o líder isolado, com 46 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 22ª RODADA

SÁBADO

16h30

Bahia x CSA

19h

Novorizontino x Londrina

Cruzeiro x Tombense