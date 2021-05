Bahia faz confronto direto com Independiente por liderança na Copa Sul-Americana

O Bahia tem um confronto crucial nesta terça-feira, às 19h15, que pode deixar a classificação na Copa Sul-Americana bem encaminhada. O time brasileiro visita o Independiente, da Argentina, no estádio Presidente Perón, na região de Buenos Aires, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos, em duelo direto pela liderança.

Com oito pontos e ainda invicto, o Bahia lidera o Grupo B por conta do saldo de gols. Isso porque o vice-líder, justamente o Independiente, tem a mesma campanha, mas com dois gols a menos no saldo (6 a 4). Montevideo City Torque, do Uruguai, com cinco pontos, e Guabirá, da Bolívia, ainda sem pontos, completam a chave. Apenas o líder vai chegar às oitavas.

O técnico Dado Cavalcanti tem ao menos duas dúvidas para escalar o time. O zagueiro Luiz Otávio vem se recuperando de incômodo muscular, mas foi a campo nesta semana.

O volante Jonas também estava fazendo tratamento na coxa. A tendência é que os dois sigam fora, com Conti, Juninho formando o setor defensivo, enquanto Patrick faz a função de volante. Nesta segunda-feira, o time fez seu último treino no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires.

No lado do Independiente, o técnico Julio César Falcioni teve uma boa notícia, pois todos os exames para covid-19 deram negativo. Entretanto, terá um desfalque importante, porque o atacante Silvio Romero cumprirá suspensão por ter sido expulso. Com isso, o trio de ataque deve ser formado por Sebastián Palacios, Jonathan Herrera e Braian Martínez.

