Bahia fatura 119% mais com exportações de cacau em 2024, somando US$ 434 mi

São Paulo, 23 – A Bahia faturou 119% mais com exportações de cacau em 2024, ou US$ 434 milhões. O volume exportado cresceu 1,3%, para 46 mil toneladas, informou em nota a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado.

Segundo a pasta, o resultado positivo pode ser atribuído à alta na cotação da amêndoa no mercado externo, com valores recordes.

“Houve aumento de até 150% no preço do cacau em 2024 ante 2023”, cita a secretaria.

Ainda conforme a nota, o aumento foi impulsionado pela alta demanda global e pela redução de oferta por causa de problemas climáticos e fitossanitários ocorridos em importantes regiões produtoras, como Costa do Marfim. Desta forma, já em abril de 2024, o cacau bateu o preço recorde de US$ 12.261 por tonelada.

“Esse cenário favorável contribuiu diretamente para o aumento do valor exportado pela Bahia, consolidando ainda mais a posição do Estado como líder no setor”, finaliza a pasta.