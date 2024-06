Bahia Farm Show bate recorde faturamento, com R$ 10,949 bi em negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2024 - 9:15 Para compartilhar:

A 18ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), bateu recorde em negócios, se encerrando com movimentação de R$ 10,949 bilhões. Os números foram divulgados pela organização da feira de tecnologia agrícola e superam os R$ 8,249 bilhões da edição passada, com avanço de 32,7%.

Quanto ao público, a Bahia Farm Show também foi maior do que o quórum do ano passado. Dados divulgados pela assessoria de imprensa da feira mais cedo indicam que a edição deste ano teve 111.377 visitantes, superando os 100.262 de 2023.

Segundo a organização da Bahia Farm Show, os setores que lideraram as vendas foram os de revendas de máquinas agrícolas, como plantadeiras, colheitadeiras e tratores, e da linha amarela, voltada para a construção civil, além das concessionárias de veículos, equipamentos de irrigação e estruturas para armazenagem.

A feira contou com a exposição de mais de mil marcas de 434 empresas distribuídas em uma área total de 262 mil metros quadrados, que incluiu estacionamento externo e três galpões cobertos.

De olho na próxima edição, a 19ª Bahia Farm Show tem data marcada e será realizada entre 9 e 14 de junho de 2025.

A feira agrícola terá oficialmente um dia a mais, destinado para a abertura na segunda-feira, que contará com a presença de representantes do poder público, expositores, patrocinadores, produtores, representantes do setor agrícola e público em geral.