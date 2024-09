Bahia enfrenta o Atlético-MG para esquecer a eliminação na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Bahia e Atlético-MG se encontram em momentos distintos neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time nordestino vem de eliminação na Copa do Brasil frente ao Flamengo, enquanto os atleticanos passaram pelo São Paulo, chegando à semifinal da competição.

No Brasileirão, no entanto, o Bahia tem 39 pontos e disputa uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em alguns momentos, chegou até a brigar pelo título. Já o Atlético tem 33 e faz campanha apenas mediana até o momento, abaixo das expectativas iniciais.

Na última rodada, o Bahia perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista (SP), enquanto o Atlético venceu o Grêmio, em Porto Alegre, por 3 a 2.

O retrospecto joga a favor dos mineiros. Em 58 jogos, a equipe mineira venceu 24, perdeu 15 e ainda empatou 19. A última vitória fora de casa aconteceu em 2021, quando venceu por 3 a 2.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Bahia passará a priorizar o Brasileirão para colocar o time na melhor colocação possível. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá força máxima, podendo repetir a escalação dos últimos compromissos do time. Uma formação já bem conhecido e que está na boca do torcedor tricolor.

Apesar de perder chances importantes contra o Flamengo, Everaldo deve ser mantido no setor ofensivo, como a principal referência. O único desfalque é o lateral Gilberto, que já está há um bom tempo no departamento médico.

“Eu acho que começamos bem o Brasileiro, a gente mostrou que fez melhores resultados do que as pessoas esperavam. Nos últimos jogos o rendimento, principalmente ofensivo, caiu. A defesa é equilibrada, ainda sofre poucos gols, mas o rendimento ofensivo caiu. Isso, claro, gera reflexões. A gente sabe onde tem defeitos e vamos precisar corrigir. Matéria prima nova (reforços) só daqui a três ou quatro meses. Vamos valorizar o que temos aqui”, disse Rogério Ceni.

Do outro lado, Gabriel Milito pode preservar alguns jogadores, priorizando a Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira vai efnrentar o Fluminense, no maracanã, pelo confronto de ida das quartas de finais.

Desfalque certo é o volante Otávio, que deixou o jogo diante do São Paulo lesionado logo nos primeiros minutos. Ele se junta a Zaracho no departamento médico. Outros nomes podem ser preservados, caso do zagueiro Junior Alonso, do meia Gustavo Scarpa, do lateral Guilherme Arana e do atacante Hulk.

Milito, no entanto, não tem jogadores suspensos. Ou seja, dependerá do aval médico e físico para escalar sua equipe. “Estamos tendo um espírito ganhador muito grande, Os jogadores estão comprometidos e desempenhando o melhor dentro de campo. Estou feliz por estarmos bem nas Copas, mas nosso foco agora é o Brasileirão. Teremos uma partida muito difícil com o Bahia.”

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO-MG

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Alan Franco, Fausto Vera, Bernard e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Rafael Klein (Fifa – RS).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).